كأس الرئيس.. النمسا تتفوق على كوريا الجنوبية في الشوط الأول

حسم منتخب النمسا نتيجة الشوط الاول امام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 18 /14 فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين فى الجولة الثالثة ضمن منافسات كأس الرئيس بالمجموعة الثانية على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تنظمها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي.





جاء الشوط الاول حماسي بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار الشوط.





وتضم المجموعة بجانب المنتخبين المنتخب المغربي الشقيق ومنتخب تشيلي.





ويلتقي فى الجولة الثالثة للمجموعة منتخب المغرب مع تشيلي، ضمن منافسات كأس الرئيس.





وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.





وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.



