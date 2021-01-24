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أخبار العالم

وزيرة الصحة لـ سكاي نيوز: نسعى لتأمين لقاح كورونا لـ 20% من المواطنين

الأحد 24/يناير/2021 - 07:47 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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أحمد قاسم
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إن حملة التطعيم الشاملة التي أعلنتها الوزارة ستشمل خط الدفاع الأول والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "نسعى لتأمين اللقاح لـ 20 في المئة من المواطنين".

وتابعت الدكتورة زايد "يجب ضمان حماية الأطباء بلقاح فيروس كورونا باعتبارهم خط الدفاع الأول ثم باقي الأطقم الطبية والفئات المعرضة للخطر".

واستطردت "لا توجد دولة في العالم وفرت احتياجاتها تمامًا من لقاح فيروس كورونا حتى تلك المنتجة لها"، مشيرةً إلى إبرام عقود مع شركات دولية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لاحتياجات الشعب المصري والمقيمين.

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