أسبوع جديد من الإقفال العام.. آخر مستجدات كورونا في المناطق اللبنانية

يبدأ غدًا الإثنين أسبوع جديد من الإقفال العام وسط استمرار تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا، حيث أن الالتزام المتفاوت بقرار منع التجول التام بين منطقة وأخرى يثير القلق حيال جدّية التعاطي مع التفلّت من الإجراءات، والسعي للجم انتشار الفيروس قدر الإمكان، في حين لا يزال الفيروس ينتشر بسرعة في المناطق اللبنانية حاصدًا المزيد من الأرواح.





ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية فإن خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا،أعلنت عن تسجيل 53 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة كالتالى :" ارده 7 ، كفرحاتا 2، مجدليا 9، مزياره 1، زغرتا 12، مرياطه 2، عشاش 3، كفردلاقوس 6، بسبعل 3، ايعال 1، ايطو 1، كفرصغاب 1، كفرزينا 1، الخالدية 1، مزرعة التفاح 2، فريديس 1".





وفيما يخص منطقة عكار، فقد سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة و79حالة شفاء، وتبعا لذلك بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف اذار العام الماضي وحتى اليوم: 6470 مصابا.



