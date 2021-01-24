عبد الرحيم كمال: لابد من دعم سينما المرأة

أقيم اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان افلمها اون لاين السينمائي، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى بحضور أعضاء لجنة التحكيم في إحدى فنادق القاهرة الكبرى.





قال الكاتب عبد الرحيم كمال، إن فكرة المهرجان اعجبته كثيرًا ، مشيرًا إلى انه سعيد بأن تحمل الدورة الاولى عنوان "سينما المرأة"، بينما قال المخرج أحمد عاطف أنه خاض تجربة السينما المستقلة من خلال فيلم "الغابة" ، وأن هذا المهرجان يعد خطوة مهمة لصناع هذه الاعمال.





ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الاولى، فى الفترة من 28 يناير حتى 4 من شهر فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة ".



