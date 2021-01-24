بسبب كورونا.. هونج كونج تفرض حجرا على ١٠آلاف شخص لاختبارات إجبارية.. شاهد

عرضت فضائية "euro news" فيديو لانتشار نحو ٣٠٠٠ موظف من القطاع الطبى فى حى " ياو تسيم مونغ"، يسكن فى هذا الحى حوالى ١٠ آلاف شخصًا ، حيث اتى هذا الحجر بعد ارتفاع كبير فى عدد إصابات فيروس كورونا فى هذه المنطقة.





وشددت السلطات فى هونج كونج على المواطنين بالبقاء فى بيوتهم لمدة يومين حتى تنتهى الفرق الطبية من حملة الاختبارات وصدور النتائج لمعرفة حجم انتشار فيروس كورونا.





وفى هذا الإطار قالت وزيرة الصحة الصينية"صوفيا تشان" فى مؤتمر صحفى " إن خطر العدوى فى هذا الحى مرتفعة تمامًا "، مضيفة أنه تم تسجيل ١٦٢ حالة إصابة بفيروس كورونا فى هذا الشهر فقط.





وشكت السلطات أن عملية انتقال الفيروس تتم عبر قنوات المياه والصرف الصحى بعد العثور على نسبة عالية التركيز من الفيروس فى المياه.