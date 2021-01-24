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اقتصاد

معتز محمود: تنقية القوانين الموجودة حاليا ضرورة لتحقيق تقدم في مجال الصناعة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:24 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تنفية القوانين الموجودة حاليا ضرورة لتحقيق تقدم في مجال الصناعة، لافتا إلى انها تمثل عائق أمام الاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تشابك عمل الوزرات.

وأشار معتز محمود خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنونا "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة إلى أن الدولة انفقت حو 2 تريليون على تطوير البنية التحتية، مضيفا :"إن لم ينعكس ذلك على تطوير الصناعة فلن يجدى نفعا".

 وعن خطة عمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال معتز محمود، إن اللجنة ستعقد لجان استماع لكل أنواع الصناعة فى مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف على مشكلها وتطويرها حتى تتمكن من رفع نسبة الصادرات المصرية .


تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
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