الشوط الأول.. ليفربول يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وصلاح يسجل

انتهي الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





افتتح محمد صلاح، التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة ١٨ بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو؛ واستطاع أن يسدد الكرة من فوق هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد.





حاول لاعبو مانشستر يونايتد تعديل النتيجة، ونجحوا في ذلك بالفعل عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة ٢٦.





يذكر أن الفريقين تعادلا في الأسبوع الماضي بدون أهداف في الدوري الإنجليزي.



