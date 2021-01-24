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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام أتوبيس بالرصيف على صحراوي بني سويف

الأحد 24/يناير/2021 - 08:32 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد عبدالحليم
أصيب 4 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم الاحد، إثر تصادم حافلة نقل ركاب "أتوبيس" بحاجز الرصيف، أمام أحد مصانع الحديد بطريق "الكريمات" الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم حافلة نقل ركاب "أتوبيس" بحاجز الرصيف، أمام أحد مصانع الحديد بطريق "الكريمات" الصحراوي الشرقي ببني سويف.
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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كلًا من: مسعد ثروت عبد الفتاح 28 سنة، عامل، مقيم نحافظة قنا، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، واحمد محمد كامل، 23 سنة، حلاق، مقيم محافظة المنوفية، مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، وحسن احمد يونس، 22 سنة، مقيم محافظة قنا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، واسلام محمود محمد، 20 سنة، مقيم محافظة الاقصر، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات.

ووجه مدير عام المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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