البنك الزراعي يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد المزارعين المتعثرين

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم حذف المزارعين المتعثرين من القوائم السوداء من البنك المركزي.





وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مبادرة البنك الزراعي تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه".





ونوه بأنه تتم إعادة هيكلة للبنك الزراعى المصرى لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالى مع زيادة عدد العملاء إلى 10 ملايين عميل، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل.



