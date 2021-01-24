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البنك الزراعي يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد المزارعين المتعثرين

الأحد 24/يناير/2021 - 08:03 م
البنك الزراعي
البنك الزراعي
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حمزة شعيب
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم حذف المزارعين المتعثرين من القوائم السوداء من البنك المركزي.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مبادرة البنك الزراعي تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه".

ونوه بأنه تتم إعادة هيكلة للبنك الزراعى المصرى لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالى مع زيادة عدد العملاء إلى 10 ملايين عميل، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل.

وتابع "أسقط البنك 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد أو الشركات، بشرط سداد العميل 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل، وفقًا لدراسة كل حالة على حدة".
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