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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

الأحد 24/يناير/2021 - 08:19 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
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محمود زيدان
هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير.

وأرسل محافظ كفر الشيخ برقية للرئيس جاء فيها "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة كفر الشيخ، أتقدم لكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الــ 69، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار"، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقكم  فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

كما بعث محافظ كفر الشيخ ببرقيات مماثلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بهذه المناسبة ، معربًا عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

وأشار المحافظ بأن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائمًا مبعث فخر واعتزاز  للشعب المصري العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

كما بعث اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، ببرقية تهنئة مماثلة إلى اللواء خالد العزب ،مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، مهنئًا ضباط وجنود الشرطة العاملين بالمحافظة، بعيد الشرطة الـ 69.
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