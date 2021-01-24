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أخبار البلد

الجالية المصرية بفرنسا تقدم التهاني بمناسبة عيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:10 م
الجالية المصرية فرنسا
الجالية المصرية فرنسا
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سعيد العربي
تقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بخالص التهاني الى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الشرطة البواسل، والى جيش مصر العظيم وكل مؤسسات الدولة المصرية بمناسبة عيد الشرطة.

وأكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا دعمه وتأييده لمؤسسات وطنه وأنه يجب أن يعلم الجميع أن الاوطان لا تبنى الا بسواعد أبنائها وأنه لشرف وفخر لكل الشعب المصري أنه يحظى بمؤسسات واجهزة وطنية وقيادة حكيمة رشيدة.

وأضاف الاتحاد ان العالم أجمع يشهد بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وأن مصر تتقدم على كافة الأصعدة وشريك استراتيجي في قيادة دول العالم وهذا ما نراه بام أعيننا حفظ الله مصر شعبا وحكومة وقيادة .
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