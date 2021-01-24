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أخبار البلد

لن ننسى التضحيات.. الجالية المصرية برومانيا تقدم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:10 م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
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سعيد العربي
هنأ الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى 69  لعيد الشرطة المصرية.

وجاء في نص التهنئة: "يسعدنا ويشرفنا وإنه لمن دواعي سرورنا، أن نبعث لكم باسم الاتحاد العام للمصريين فرع رومانيا ، أسمى آيات التهاني القلبية، وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة 25 يناير ، وبهذه المناسبة السعيدة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام مصرنا الغالية. وان الجالية المصرية برومانيا  لن تنسى التضحيات التى قدمها رجال الشرطة الذين قدموا ارواحهم ودمائهم للحفاظ على الوطن من خطر الارهاب.

وذكرت التهنئة: "أن أبناء الجالية المصرية برومانيا تؤكد وقوفها خلف قيادتكم وتجدد البيعة وندعو الله ان يسدد خطاكم في أداء مهمتكم الوطنية ، والنهوض بمسئوليتها والوفاء بمتطلباتها ، من أجل إرساء دعائم القيم والمبادئ والأهداف وتحقيقًا للعدالة ، دمتم لنا وللعالم ، من حولنا مدافعًا عن الحق ، محققًا لمصر نقلة حضارية وطفرة فريدة بين دول العالم أجمع ، ودامت مصر حرة مستقرة وحفظها الله من كل مكروه.
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