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منوعات

شاهد| لحظة تفجير مدخنة محطة طاقة بريطانية ارتفاعها 600 قدم

الأحد 24/يناير/2021 - 08:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تجمع العشرات من المتفرجين لمشاهدة اللحظة الدرامية التي تحطمت فيها مدخنة محطة طاقة أيقونية يبلغ ارتفاعها 600 قدم في انفجار محكوم، بانجلترا.


وانهار البرج الخرساني المهيب في محطة Rugeley Power Station ببريطانيا ، في أربع ثوانٍ فقط مخلفا وراءه سحابة من الغبار في الساعة 8 صباح اليوم.


وتجمع ما بين 50 و 100 من السكان على منحدر تل قريب لمشاهدة المشهد على الرغم من تحذير الشرطة للناس لتجنب السفر إلى المنطقة أثناء الإغلاق.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم هدم المدخنة الضخمة باستخدام عبوات ناسفة لتمهيد الطريق لتطوير جديد في المنطقة ، بما في ذلك مئات المنازل والمدارس والمكاتب.


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