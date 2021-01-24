برلمانى: أصحاب الشركات مسئولون عن أزمة الفلاح مع الأسمدة

قال النائب فتحى قنديل إن أصحاب شركات الأسمدة هم المسؤولين عن ازمه الأسمدة التي يعانى منها الفلاح.





و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد بحضور وزير الزراعة :" الموضوع كله عند أصحاب شركات الأسمدة يا معالى الوزير و انت عارف مين اللى ورا الازمة ، أصحاب مصانع الأسمدة ".





و تابع : " ينفع ان صاحب احدى شركات الأسمدة يدخل في قضية ضد الفلاحين و يتم نظر القضية في الخارج و يحصل على حكم لصالحه و يمنع دخول اى شيكارة سماد الى مصر ".



