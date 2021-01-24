برلمانى: أصحاب الشركات مسئولون عن أزمة الفلاح مع الأسمدة

قال النائب فتحى قنديل إن أصحاب شركات الأسمدة هم المسؤولين عن ازمه الأسمدة التي يعانى منها الفلاح.
و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد بحضور وزير الزراعة :" الموضوع كله عند أصحاب شركات الأسمدة يا معالى الوزير و انت عارف مين اللى ورا الازمة ، أصحاب مصانع الأسمدة ".
و تابع : " ينفع ان صاحب احدى شركات الأسمدة يدخل في قضية ضد الفلاحين و يتم نظر القضية في الخارج و يحصل على حكم لصالحه و يمنع دخول اى شيكارة سماد الى مصر ".
ومن جانبها، قالت النائبة مها شعبان، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة فى مصر نهائيا، موجهة سؤالا للسيد القصير وزير الزراعة: هل لديكم سياسة زراعية،؟ ، هل الوزارة جادة فى تقديم مدخلات انتاج بسعر عادل، وتأخذ منه المحاصيل بسعر منصف.
كما طالبت شعبان خلال كلمتها بالجلسة العامه برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، بتثبيت عمال النظافة والتشجير ، لافتة الى أن معظمهم وصل عمره الى 50 سنة وبالتالي لابد من تثبيتهم "عشان معاش لأولادهم"، مضيفة أن المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي ، الناس دي دفعت تمن الارض كاملا ولابد من تقنين أوضاعهم.
قال النائب درويش مرعي ، إن محافظة القليوبية تم منع زراعة الارز منذ سنوات طويله بها ، قائلا: الترع مفيش فيها مياه وبنستخدم المياه الجوفية لماذا لا يتم السماح بزراعة الارز فى مركز قليوب ، حتى لو سنة وسنة، مضيفا ان مزرعة الجبل الاصفر استلمها جهاز الخدمة الوطنية متسائلا عن مصير العمال.
جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.