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رياضة

راشفورد يتقدم لـ مانشستر يونايتد بهدف ثان في شباك ليفربول

الأحد 24/يناير/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم ماركوس راشفورد لفريقه مانشستر يونايتد علي نظيره ليفربول في المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز راشفورد الهدف في الدقيقة ٤٨ بعد تلقيه تمريرة من روبيرتو ماسون جرينوود ليتقدم لمانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع:ألكسندر أرنولد - ويليامز - فابينيو- روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - ميلنر - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو
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