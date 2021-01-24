ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد| مصر تعود بقوة وتتعادل مع سلوفينيا 18 -18 في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني

الأحد 24/يناير/2021 - 08:18 م
لقاء منتخب مصر وسلوفينيا
لقاء منتخب مصر وسلوفينيا
Advertisements
حسام الحارتي
تعادل المنتخب المصري مع المنتخب السلوفيني " 18-18 " في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني من المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى  تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وتعادل المنتخب المصري في الدقيقة "37 "، لتصبح "15-15"،  بعد تقدم سلوفينيا منذ انطلاق أحداث المباراة .

ويتساوى منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مع السويد، بينما يحل منتخبا سلوفينيا وروسيا في المركزين الثالث والرابع برصيد خمس نقاط، ثم بيلاروسيا بأربع نقاط، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.

ويرغب منتخب مصر في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم.

وتأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة . 

ووفقا للوائح البطولة فسيلتقي المنتخبات المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة معًا فى مجموعة واحدة دون مواجهات بين منتخبات المجموعة الواحدة، وتأهل الثلاثة منتخبات عن كل مجموعة وفى رصيدهم النقاط التى حصدوها نتيجة مواجهة المنتخبات المنافسة لهم فى نفس المجموعة مع خصم النقاط التى حصلوها من المنتخب الذى حل فى المركز الرابع بكل مجموعة.

وصعدت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة من منتخب السويد، وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزتها فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدات، ويعد اللاعب محمد سند هداف المنتخب بإحرازه عدد 19 هدفًا من 19 تصويبة بنسبة نجاح 89%.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم السويد والاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا  ومقدونيا . وقبل مباراة اليوم يحتل المنتخب السلوفيني المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطتين بينما يتزيل منتخب مقدونيا المجموعة بدون نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر ضد روسيا.. تفوق فرعوني على مستوى الدفاع والهجوم

مجموعة مصر.. سلوفينيا تتقدم 9/13 على مقدونيا في الشوط الأول

بطولة العالم لليد.. سلوفينيا تقضي على آمال مقدونيا في التأهل

مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 15-8 في الشوط الأول

مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 20-14 بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

ترشيحاتنا

السعودية: ارتفاع إصابات كورونا خلال إجازة نصف العام.. والأمن يحذر المخالفين

أخبار الدراما.. رانيا يوسف تروج لمسلسل اللعبة برقصة مكسيكى.. رانيا محمود ياسين تنضم لـ الطاووس

البحرين.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيروس إلكتروني خطير

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الإسماعيلي ينتظر موافقة باتشيكو للتعاقد مع أحمد عيد ومحمد عبد الغنى

تعليق ناري من المقاولون العرب على اتهام عماد النحاس بالتفويت لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة