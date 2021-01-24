احتفاليه لتكريم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالوادي الجديد

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأحد، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الجدد والسابقين، عن المحافظة فى احتفالية حضرها القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلي النقابات العامة والأحزاب.





ووجه المحافظ، في كلمته الشكر والتقدير للنواب السابقين على ما بذلوه من عطاء في دعم جهود التنمية علي أرض المحافظة وتعاونهم المثمر مع الجهات التنفيذية في خدمة أبناء المحافظة، كما قدم التهنئة للنواب الجدد متمنياََ لهم مزيدًا من التوفيق والسداد في استكمال مسيرة العطاء وخدمة الوطن.

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كما استعرض المحافظ، خلال الاحتفالية أبرز الإنجازات والمشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها، والاستثمارات التي تم توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير حياة أفضل لمواطنيها.





وفي ختام الاحتفال قدم الزملوط، درع المحافظة للنواب تقديرًا وعرفانًا لجهودهم، وأعرب النواب عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة.

من جانب اخر شاركت محافظة الوادي الجديد، في انطلاق أعمال مؤتمر تنمية الصعيد، اليوم الأحد، بحضور ممثلي جمعيات مستثمري محافظات الصعيد، والبحر الأحمر وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.





ومن جانبه قال اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن المؤتمر يهدف إلى سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعيات المستثمرين في صعيد مصر والبحر الأحمر لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الحكومة بأحداث نهضة تنموية حقيقية بحتة ثمارها أبناء الصعيد بعد سنوات من الجهد والعمل الجاد.





ويبحث المؤتمر سبل تعظيم القيمة المضافة للثروة الزراعية والصناعية والتعدينية وإحياء الحرف التراثية في محافظات الصعيد، حيث شارك في المؤتمر ممثلون عن جمعيات المستثمرين بمحافظات البحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد لتدعيم أواصر التعاون بين الهيئة والمستثمرين والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظات الصعيد.



