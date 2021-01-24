"الإيسيسكو" تدعو إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بناء الإستراتيجيات التربوية

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى اعتماد الاستشراف والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بناء الإستراتيجيات التربوية، لما يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.



وأوضح بيان صادر عن المنظمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعليم في الرابع والعشرين من شهر يناير من كل عام، أن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد التزام المجتمع الدولي بصون الحق في التعليم الذي هو أحد أبرز الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وأشارت الإيسيسكو إلى أنه في إطار رؤيتها الجديدة القائمة على التفاعل الإيجابي والسريع مع احتياجات الدول الأعضاء، وعلى تعزيز التعاون الدولي والانفتاح الأوسع على مختلف الشركاء الدوليين المعنيين بقضايا التربية والتعليم والبحث العلمي، فقد جعلت في خطتها الإستراتيجية للأعوام 2020ـ2030 مبادئ النهوض بالتربية وتنمية المهارات لدى الجميع مدى الحياة.



وأكدت أن الخطوات التي قطعتها الكثير من دول العالم ومن بينها عدد من الدول الأعضاء على درب إصلاح منظوماتها التربوية، جديرةٌ بالتقدير الفائق والإشادة البالغة، مبرزة أن فرص التعليم تتعرض في أحيان أخرى لخطر التعثر والانتكاس نتيجة تباطؤ بعض الدول أو عجزها الملحوظ عن الإيفاء بالتزاماتها، بسبب شبح الأزمات المربكة والكوارث الماحقة والجوائح الطارئة، وهو وضع يتنافى مع قيم الجودة والإنصاف والشمول التي يقوم عليها الهدف الإنمائي الخاص بالتعليم، كما يتعارض مع توجهات ومضامين الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز في مجال التعليم.