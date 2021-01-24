ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد تأكيد الأعلى للجامعات على إجراء الامتحانات في موعدها.. خبير تربوي يقدم 6 نصائح لمراجعة المقررات الدراسية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:31 م
طلاب
طلاب
Advertisements
حسام الفقي
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، بعد أن تقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم؛ لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

من جانبه دعا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس جميع الطلاب للاستعداد النفسي للامتحانات وترك الشائعات والاخبار السلبية والانتباه جيدا لمستقبلهم .

وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجامعات المصرية سوف تتأخذ كافة الاجرءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول .

وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج باجازة منتصف العام :

_ عمل جدول للمذاكرة 

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقرات 

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي 

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر 

_مراجعة المناهج بشكل يومي 

_تحديد وقت للمذاكرة  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تصدر هاشتاج "توقف الدراسة في مصر".. خبير تربوي لـ الطلاب: لا تنساقوا وراء الشائعات

خبير تربوي: الامتحانات الاليكترونية البديل الأمثل بعد قرارات رئيس الوزراء

خبير تربوي: تطوير المناهج الدراسية يساعد على توفير فرص عمل

البرلمان يطالب التعليم العالي بإعلان معايير تعيين المعيدين وتطوير المناهج.. وخبراء: يساعد على توفير فرص عمل.. وعميد علوم حلوان: أقترح عمل مقابلات شخصية للمعيدين

الأعلى للجامعات يعتمد مشروع شروط ومعايير اختيار القيادات

مصير امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر.. وموعد انتهاء الإجازة

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا بشأن وزارة الإسكان

مصر تصعد لـ ربع نهائي بطولة العالم لليد بعد التعادل مع سلوفينيا 25-25

كروت ذكية ومشروع هوية رقمية.. مفاجآت سارة من التعليم خلال الـ 5 سنوات القادمة

تعهدت بمساعدة السعودية.. تحرك عاجل من واشنطن بعد هجوم الحوثيين على الرياض

والله وعملوها الرجالة.. تعليق أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ 8

الشوط الأول.. ليفربول يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وصلاح يسجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة