بعد تأكيد الأعلى للجامعات على إجراء الامتحانات في موعدها.. خبير تربوي يقدم 6 نصائح لمراجعة المقررات الدراسية

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، بعد أن تقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم؛ لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.





من جانبه دعا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس جميع الطلاب للاستعداد النفسي للامتحانات وترك الشائعات والاخبار السلبية والانتباه جيدا لمستقبلهم .





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وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجامعات المصرية سوف تتأخذ كافة الاجرءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول .





وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج باجازة منتصف العام :





_ عمل جدول للمذاكرة





_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقرات





_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي





_ ضبط النفس والبعد عن التوتر





_مراجعة المناهج بشكل يومي





_تحديد وقت للمذاكرة