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رياضة

محمد صلاح يتوهج ويسجل هدفا ثانيا لليفربول ويتعادل مع مانشستر يونايتد

الأحد 24/يناير/2021 - 08:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل محمد صلاح لفريقه ليفربول بهدف ثان في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح سجل هدفا ثانيا لليفربول بعد هدفه الأول، وذلك في الدقيقة ٥٨، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين ٢-٢.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع:ألكسندر أرنولد - ويليامز - فابينيو- روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - ميلنر - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو
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