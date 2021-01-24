أحمد موسي: صندوق تحيا مصر الممول الرئيسي لتوفير لقاحات كورونا

قال الإعلامي أحمد موسي، إن صندوق تحيا مصر هو الممول الرئيسي في توفير اللقاحات.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الدولة تأكدت من فاعلية اللقاحات المستخدمة في علاج كورونا، مضيفا:" في أزمة عالمية في تصنيع اللقاحات لأن الطلب كبير".





وتابع :" الرئيس السيسي وجه بمنح اللقاح للأطقم الطبية مجانا".





وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إن حملة التطعيم الشاملة التي أعلنتها الوزارة ستشمل خط الدفاع الأول والفئات الأكثر احتياجًا.





وأضافت الوزيرة في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "نسعى لتأمين اللقاح لـ 20 في المئة من المواطنين".



