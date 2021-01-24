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برلمان

رئيس لجنة الطاقة والبيئة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
تقدم النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة  بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة فى عيدهم بمناسبةالذكرى الـ 69 للاحتفال بعيد الشرطة.


وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن عيد الشرطة هو تاريخ وذكرى بطولة عمرها 69 عامًا، خلدها رجال الشرطة المصرية  بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر  وما زال حتى الآن العطاء والتضحيات. 


ووجه عوض الله التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة فهم قدموا الغالي والنفيس ودفعوا أرواحهم من أجل حماية الوطن وترابه المقدس وخاضوا معارك ضد قوى الشر ،وبثوا الأمن والأمان فى نفوس المصريين ودافعوا عن جبهته الداخلية بكل شرف ووطنية.


وثمن رئيس لجنة الطاقة والبيئة الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى مواجهة الجريمة، وضبط الخارجين عن القانون ، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله  بما يحقق السلام الإجتماعي ويرسى دعائم الاستقرار والأمن. 

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