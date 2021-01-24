كأس الرئيس.. النمسا تفوز على كوريا الجنوبية وتتصدر المجموعة

حقق منتخب النمسا الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 36/29 فى اللقاء الذي جمع المنتخبين فى الجولة الثالثة والاخيرة ضمن منافسات كأس الرئيس بالمجموعة الثانية على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تنظمها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي.

جاء الشوط الاول حماسي بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار الشوط وانتهي بنتيجة 18/14 لمنتخب النمسا

وفى الشوط الثاني نجح منتخب النمسا فى حسم اللقاء وتفوقت الخبرة على شباب منتخب كوريا الجنوبية

بهذا الفوز تصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد 6 نقاط ويلعب على المركزين 25،26 لكأس الرئيس





وتضم المجموعة بجانب المنتخبين المنتخب المغربي الشقيق ومنتخب تشيلي

ويلتقي فى الجولة الثالثة للمجموعة منتخب المغرب مع تشيلي، ضمن منافسات كأس الرئيس.

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.



