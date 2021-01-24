كأس الرئيس.. النمسا تفوز على كوريا الجنوبية وتتصدر المجموعة

حقق منتخب النمسا الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 36/29 فى اللقاء الذي جمع المنتخبين فى الجولة الثالثة والاخيرة ضمن منافسات كأس الرئيس بالمجموعة الثانية على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تنظمها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي.
جاء الشوط الاول حماسي بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار الشوط وانتهي بنتيجة 18/14 لمنتخب النمسا
وفى الشوط الثاني نجح منتخب النمسا فى حسم اللقاء وتفوقت الخبرة على شباب منتخب كوريا الجنوبية
بهذا الفوز تصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد 6 نقاط ويلعب على المركزين 25،26 لكأس الرئيس
وتضم المجموعة بجانب المنتخبين المنتخب المغربي الشقيق ومنتخب تشيلي
ويلتقي فى الجولة الثالثة للمجموعة منتخب المغرب مع تشيلي، ضمن منافسات كأس الرئيس.
وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.