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الكهرباء: نستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2035

الأحد 24/يناير/2021 - 08:43 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
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أسامة علي
كشف أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خطة الوزارة لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف حمزة خلال مداخلة مع إكسترا نيوز"، أن وزارة الكهرباء شاركت بالفعل فى المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري حيث طورت شبكة الكهرباء فى 145 قرية، بتكلفة 95 مليون جنيه حتى الان.

وأوضح، متحدث الكهرباء بالنسبة للطاقة المتجدة وصلت الدولة لـ 5 ميجا وات، ونعمل على زيادتها لـ 20% من إجمالى مصادر الطاقة بنهاية العام الجارى.

وكشف المتحدث باسم الكهرباء، أن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة عام 2035 من إجمالي مصادر الطاقة بنسبة 42%.

وقال أيمن حمزة إن كل الجهود بدعم القيادة السياسية تضافرت للوصول إلى تحقيق فائض بالكهرباء وأن إنتاج مصر من الكهرباء حتى 2014، كان 24 ألف ميجا وات، ومنذ 2014 تمت إضافة 28 ألف ميجا وات.

ولفت المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن مصر لديها فائض من الكهرباء يزيد على نسبة الـ 25%.


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