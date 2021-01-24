لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3010 إصابة جديدة بكورونا و 50 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وذك وفقا لما نشره ليبانون ديبايت.





وكان قد أوضح نقيب الأطباء في لبنان البروفسور شرف أبو شرف فى تصريح للنهار العربي أن "هذه الخطة كانت مطروحة سابقًا من النقابات الصحيّة، وتهدف اليوم إلى تفعيلها أكثر بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الداخلية والبلديات ونقابة الممرضين.





وتقوم هذه الخطة على بروتوكول طبّي لمعالجة مرضى كورونا ومتابعتهم في منازلهم لمن هم بحاجة ومتابعة الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى بهدف تخفيف الضغط على القطاع الاستشفائي الذي وصل إلى قدرته الاستيعابية.





وتابع:" علمًا أن ما نقوم به هو من عمل وزارة الصحة مع البلديات، ونتيجة الضغط الكثيف تواصلنا مع الصليب الأحمر ونقابة الممرضين والمستشفيات لتفعيل هذا البروتوكول العلاجي وتخفيف الضغط حوالى 30-40% على المستشفيات".





وعن تمويل هذه المراكز الصحيّة، يشير أبو شرف إلى أن "وزير الداخلية أبدى كل استعداده لتأهيل كل المراكز الصحيّة بالبلديات والتي يصل عددها إلى 100 مركز، وتأمين كل النواقص الطبية من أجهزة الأوكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية وإعطائها مجانًا للمرضى. أما بالنسبة إلى كلفة بدل الأطباء والممرضين الذين سيتابعون المرضى في المناطق والمراكز، نسعى إلى تأمين التمويل، لأنه ببساطة لن يعمل أحد مجانًا في ظل هذه الظروف الصعبة".