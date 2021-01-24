الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة بداية ديجيتال للتأهيل لسوق العمل الإلكتروني





وأضاف سليمان، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تولى أكثر 14 محافظة من المحافظات التى تعانى من الهجرة غير الشرعية ،مبادرة "بداية ديجيتال" .





وكشف مساعد وزيرة الهجرة، أن المبادرة فى المرحلة الأولى توفر 1000 فرصة تدريب وتأهيل على سوق العمل الألكترونى.





ولفت الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة، أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 18 لـ 45.

قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة، مبادرة بداية ديجيتال التى أطلقتها الوزارة تعتبر حل عملى لـ توفير فرص عمل للشباب لمنعهم من الهجرة غير الشرعية وكذا العائدين من الخارج.