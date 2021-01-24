أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر يكشف سبب تناوله

كشف الدكتور عبد المنعم سليم أول طبيب يحصل علي لقاح كورونا في مصر، سبب تناوله للقاح اليوم.





وقال سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن سر موافقته بسرعة على تلقي اللقاح رغم التشكك، أنه طبيب في الرعاية الصحية، قائلًا "علاقتي بالفيروس مباشرة جدًا من خلال الحالات الخطيرة والتنفس الصناعي، وأن المريض في العناية المركزة هو من الحالات الحرجة، وبالتالي فإن دكتور الرعاية وفريق التمريض للرعاية هم أكثر ناس مخالطة لفيروس كورونا في أسوأ حالاته، وبالتالي هناك طرق كثيرة مُعدية مباشرة".





وتابع:" "بيتوفرلي الكمامات والكحول وغيرها لكن مش بيغنوا ومش كفاية، لأن إحنا بنتعامل مع حالات حرجة كثيرة ولا نبخل على المريض".





وأوضح:""سبب الموافقة على قرار تلقي اللقاح، هو شغلتي، وما أتعرض له أثناء عملي، ومفيش أي سبب يمنعني عن تلقي اللقاح".



