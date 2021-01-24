محمد الباز: رجال الشرطة قاموا بعمليات فدائية لحماية مصر وشعبها.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز ، : غدا تحتفل مصر بعيد الشرطة المصرية بسبب بطولاتهم الممتدة عبر التاريخ وخصوصا بعد مجهودهم الكبير في ثورة 30 يونيو سنة 2013 وهي ثورة الشعب المصري العظيم .





واضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: المواطنين حملوا رجال الشرطة على أكتافهم في ثورة 30 يونيو مؤكدا على أن جهاز الشرطة المصرية قدم العديد من أبنائه الشهداء لفداية مصر وحفظها .



