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محمد الباز: رجال الشرطة قاموا بعمليات فدائية لحماية مصر وشعبها.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 08:56 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي محمد الباز ، : غدا تحتفل مصر بعيد الشرطة المصرية بسبب بطولاتهم الممتدة عبر التاريخ وخصوصا بعد مجهودهم الكبير في ثورة 30 يونيو سنة 2013 وهي ثورة الشعب المصري العظيم .

واضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: المواطنين حملوا رجال الشرطة على أكتافهم في ثورة 30 يونيو مؤكدا على أن جهاز الشرطة المصرية قدم العديد من أبنائه الشهداء لفداية مصر وحفظها .

واوضح محمد الباز ، رجال الشرطة قاموا بعمليات فدائية لحماية مصر وشعبها مؤكدا أن تكريم الشرطة المصرية في عيدها هو تكريم لجميع المصريين .
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