محمد الباز: رجال الشرطة قاموا بعمليات فدائية لحماية مصر وشعبها.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز ، : غدا تحتفل مصر بعيد الشرطة المصرية بسبب بطولاتهم الممتدة عبر التاريخ وخصوصا بعد مجهودهم الكبير في ثورة 30 يونيو سنة 2013 وهي ثورة الشعب المصري العظيم .
واضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: المواطنين حملوا رجال الشرطة على أكتافهم في ثورة 30 يونيو مؤكدا على أن جهاز الشرطة المصرية قدم العديد من أبنائه الشهداء لفداية مصر وحفظها .
واوضح محمد الباز ، رجال الشرطة قاموا بعمليات فدائية لحماية مصر وشعبها مؤكدا أن تكريم الشرطة المصرية في عيدها هو تكريم لجميع المصريين .