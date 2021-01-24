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فن

إصابة ماجد المصري أثناء تصوير مسلسل الملك.. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 09:10 م
ماجد المصري
ماجد المصري
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نبيل العدوى

كشف النجم ماجد المصرى، عن إصابته في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021.


وشارك ماجد المصرى، بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، خلال تواجده في أحد عيادات العلاج الطبيعى، قائلًا: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".


وقد أعلن الفنان ماجد المصري مؤخرا عن تعافي ابنته الصغيرة من فيروس كورونا المستجد.

ونشر ماجد المصري صورة جمعته بإبنته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "ألف حمد وشكر ليك يارب، تعافي حبيبه قلبي بنتي داليدا من فيروس كرونا عقبال كل مريض ومريضه إن شاء الله".

وكان الفنان ماجد المصري، وجه رسالة دعم للفنان أمير كرارة بعد شفائه من فيروس كورونا.

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