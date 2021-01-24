براءة نقص الأكسجين.. القصة الكاملة لانتحار مصاب بـ كورونا بعزل كفر الدوار

نفى الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن انتحار مسن مصاب بفيروس كورونا داخل الحجر الصحي بمستشفى كفر الدوار بسبب عدم توفير الخدمات الصحية اللازمة له، أو نقص الأكسجين.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المريض كان يعاني من فشل كلوي قبل إصابته بفيروس كورونا، وتم حجزه في الحجر الصحي وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة له، مشيرًا إلى أنه عقب الإنتهاء من جلسة الغسيل الكلوي حاول الإنتحار وقام الفريق الطبي بمنعه والتواصل مع أمن المستشفى ولكنه فر هاربا وقام بإلقاء نفسه من غرفته.

وأضاف "طلحة"، أن جارى التحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث من خلال الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن المستشفى تحتوي على كافة الخدمات الطبية اللازمة لمرضى كورونا، مضيفًا أن هذه الواقعة الأولي من نوعها داخل مستشفيات المحافظة منذ ظهور الجائحة.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، نبأ إنتحار مسن مصاب فيروس كورونا من الطابق الثالث بالحجر الصحي بمستشفى كفر الدوار العام بسبب عدم توفير الخدمات الطبية اللازمة.

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