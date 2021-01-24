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اقتصاد

"مستثمري العاشر" : مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يسرع وتيرة التنمية بسيناء

الأحد 24/يناير/2021 - 09:15 م
مزارع سمكية
مزارع سمكية
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علياء فوزى
أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان باهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية فى البلاد والتركيز على توطين مقومات الاستثمار فى شبه جزيرة سيناء كنقطة تحول جديدة تستهدف جذب المستثمرين المحليين وإقامة صناعات كبرى بها.

وقال عارف، فى بيان صحفى اليوم إن المشروعات القومية وخاصة ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، يعتبر إنجازا كبيرا سيسهم من زيادة وتيرة التنمية بسيناء. مشيرا الى أن المشروعات القومية يعتبرها المستثمرون كقاطرة لهم فى توطين العديد من الصناعات التى تستهدفها الدولة فى تلك المنطقة والتى يعتمد أغلبها على استغلال الموارد الطبعية وتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد المصرى.

وأكد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن سيناء تتمع بالعديد من الثروات طبيعة التى تؤهلها للمساهمة فى توفير الأمن الغذائى لمصر وقيام مشروعات كبرى تستهدف الحد من الاستيراد والاعتماد على التصنيع والإنتاج المحلى، وأكبر مثال على ذلك ما تقوم به القيادة السياسية فى العديد من المشروعات تستهدف سد العجز فى إنتاج الثروة السمكية لتحقيق الإكتفاء والتصدير، وهو ما يمكن تحقيقه فى العديد من الصناعات التعدينية والغذائية الكثيرة.

ويسهم المشروع العملاق الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من خلال إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، ومن المتوقع أن يوفر مشروع الاستزراع السمكى شرق بورسعيد 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يستهدف زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.


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