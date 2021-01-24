أخبار المزيكا.. محمد منير يطرح أغنية أبطال رجالة بمناسبة عيد الشرطة.. محمد رمضان يتصدر التريند بكليب "مصباح علاء الدين"

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخاصة بالموسيقى، من أبرزها..









أطلق النجم محمد منير، أغنية وطنية جديدة بعنوان "أبطال رجالة"، بمناسبة عيد الشرطة المصرية غدًا، الإثنين، 25 يناير.





وتعاون الكينج محمد منير، في أغنية "أبطال رجالة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر خالد محسب.





ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب غدا، الإثنين، بالتزامن مع عيد الشرطة، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج أكرم فاروق.









تصدر النجم محمد رمضان، تريند "رقم ١" على يوتيوب بكليبه الغنائي الجديد "مصباح علاء الدين" الذي طرحه منذ ساعات عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





الأغنية تشهد الظهور الأول لابنة محمد رمضان الكبرى "حنين" التي شاركته بالغناء والتمثيل خلال الكليب.





أغنية "مصباح علاء الدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل ووسام عبد المنعم، إخراج محمد سلامة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، استايلست رغدة هلال، مونتير اسلام حسن، مدير إدارة الإنتاج شريف الأشقر، Line producer إكرام الطيب، إشراف عام محمود رمضان، Excutive producer هاجر حماد، إنتاج MR1 Production.









يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في أوبرا دبي يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.





من ناحية آخري شارك الفنان راغب علامة جمهورها بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي.





وقال راغب علامة في الفيديو الذي نشرة عبر استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "بعد أسبوعين من الحجر المنزلي أتت فحوصات كورونا، سلبية والحمدلله، طبعًا كانوا أسبوعين فيهم أعراض وحرارة وتعرّق وأدعوا كل واحد يحس بأي أعراض يحجر نفسه ويخاف على المجتمع وأهله ومحبينه مافي شئ أهم من الصحة، حمدلله على سلامة الجميع والله يشفي الجميع».





طرح الفنان محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة " مصباح علاء الدين" منذ ساعات عبر حسابه الشخصي بموقع يوتيوب.





وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة.





يشار إلى أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في السباق المارثون الرمضاني 2021.





أثار حمو بيكا حالة من الجدل الواسع بعد نشر عدد من الصورة من كواليس كليب "نمبر 2" الذى يقدمه احمد الفيشاوى والذى من المقرر ان يطرح خلال الايام المقبلة.





كشف حمادة ابو اليزيد عضو نقابة المهن الموسيقية عن الاجراءات التى يتم اتخاذها ضد احمد الفيشاوى بسبب ظهور حمو بيكا فى كليب اغنيته الجديدة نمبر 2.





وقال حمادة ابو اليزيد لـ "صدى البلد": ليس هناك قرار محدد تتخذه نقابة الموسيقيين ضد احمد الفيشاوى فى الفترة الحالية وننتظر اولا طرح الفيديو كليب وبعد يتم اتخاذ القرار وسيتم ايضا مناقشة الامور خاصة أن مازال هناك قرار بمنع التعامل مع حمو بيكا.





قال الموسيقار راجح داوود لـ صدى البلد، إنه لم يتمنى أن يلحن لأحد المطربين الكبار القدامى.





وبسؤاله عن قوله قبل ذلك في أحد التصريحات انه كان يتمنى ان يلحن لأم كلثوم، قال إن هذا ليس حقيقيا، لافتا إلى أن الست تحتاج إلى لون معين من الموسيقى لا يتناسب معه، مشيرا إلى أنه ليس أى ملحن قادر على التلحين للسيدة أم كلثوم.