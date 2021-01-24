أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا: اللقاح الصيني آمن ويقلل خطورة الإصابات

قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا الصيني، إنه مقيم في مستشفى العزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ويعمل ضمن الأطقم الطبية المسؤولة عن علاج مرضى كورونا منذ عام.





واوضح "سليم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، أنه تم التنسيق مع الأطقم الطبية بالمستشفى بالكامل للحصول على اللقاح، لمعرفة موافقة الاطباء أو رفضهم، منوها إلى أنه تم التنسيق مع الموافقين وتلقوا اليوم الجرعة الأولى منه بكل سلاسة .





وأشار أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا الصيني، إلى أنه لم يجد بين الأطباء من يرفض الحصول على اللقاح، ولكن هناك من يؤجل الفكرة لوقت آخر، ولكن لا يرفضه أحد.





وأكد أن اغلب الاطباء يؤمنون باهمية هذا اللقاح، لأن المخاطرة التي يتعرضون لها يوميا في التعامل مع المرضى أكبر بكثير من اي مضاعفات او مخاطر يتعرضون لها جراء حصولهم على اللقاح .





ونوه إلى أن اللقاح الصيني آمن، وأثبت فعاليته بنسبة ٨٩ ٪، وجربته وزيرة الصحة بنفسها، لافتا إلى أن اللقاح لن يمنع الإصابة ولكنه سيقلل الإصابة وسيقلل خطورتها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لو حصل الشخص على اللقاح.