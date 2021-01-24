أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا: اللقاح الصيني آمن ويقلل خطورة الإصابات

قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا الصيني، إنه مقيم في مستشفى العزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ويعمل ضمن الأطقم الطبية المسؤولة عن علاج مرضى كورونا منذ عام.
واوضح "سليم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، أنه تم التنسيق مع الأطقم الطبية بالمستشفى بالكامل للحصول على اللقاح، لمعرفة موافقة الاطباء أو رفضهم، منوها إلى أنه تم التنسيق مع الموافقين وتلقوا اليوم الجرعة الأولى منه بكل سلاسة .
وأشار أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا الصيني، إلى أنه لم يجد بين الأطباء من يرفض الحصول على اللقاح، ولكن هناك من يؤجل الفكرة لوقت آخر، ولكن لا يرفضه أحد.
وأكد أن اغلب الاطباء يؤمنون باهمية هذا اللقاح، لأن المخاطرة التي يتعرضون لها يوميا في التعامل مع المرضى أكبر بكثير من اي مضاعفات او مخاطر يتعرضون لها جراء حصولهم على اللقاح .
ونوه إلى أن اللقاح الصيني آمن، وأثبت فعاليته بنسبة ٨٩ ٪، وجربته وزيرة الصحة بنفسها، لافتا إلى أن اللقاح لن يمنع الإصابة ولكنه سيقلل الإصابة وسيقلل خطورتها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لو حصل الشخص على اللقاح.