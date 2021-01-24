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الصحة تزف بشرى سارة وتعلن توفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:31 م
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا في مصر
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي محمد الباز، إن وزيرة الصحة قالت إن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، مؤكدا أن جميع المواطنين سيتم تلقيحهم، وأن نظام التلقيح تم ربطه بنظام تكافل وكرامة لتلقيح غير القادرين.

وفي ذلك السياق، أضاف الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب يحصل على لقاح كورونا الصيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أعمل طبيب عناية مركزة، ومقيم في مستشفى عزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتم التنسيق مع المستشفى بالكامل منذ 10 أيام من خلال مكافحة العدوى لتلقي لقاح كورونا لمن يرغب من الأطباء".

وأوضح عبد المنعم سليم ، "الأطباء الذين قاموا بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا تم تحديد موعد لهم وهو اليوم، وتلقينا الجرعة الأولى بالفعل"، مشيرا إلى أن أخذ جرعة اللقاح كان سهلًا جدا ولم يشعر بألم أو تعب أو أعراض جانبية وسوف أتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوما.   

وتابع "لا أحد من الأطباء يرفض تلقي لقاح فيروس كورونا، ولكن هناك من يؤجلون تعاطيهم للقاح لفترة صغيرة".
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