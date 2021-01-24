بعد قرارات المجلس الجامعات بإقامة الامتحانات في موعدها.. اقتصاد منزلي حلوان تكشف عن الجداول.. وطلاب يتساءلون عن مصير الاختبارات التي أقيمت بالفعل

* طلاب الجامعات يتسألون عن مصير الامتحانات التى أقيمت قبل قرارات الحكومة

* كلية إقتصاد منزلى تعلن جدوال الامتحانات والبداية 21 فبراير

* وعميد علوم حلوان يجب على الطلاب إستغلال المنصات التعليمية ومراجعة المنهج والاستعداد الامتحانات









أصدر المجلس الأعلى الجامعات أمس العديد من القرارات التي أثارت حالة من الجدل على مستوى طلاب الجامعات وترقب العديد من طلاب الجامعات أمس قرارات المجلس الأعلى الجامعات، حيث كانوا يترقبون معرفة مصير امتحانات منتصف العام الدراسي.





وجاء قرار المجلس الأعلى الجامعات بتأكيد على إقامة الامتحانات بعد منتصف بعد إجازة منتصف العام الدراسي التى تنتهى يوم السبت 20 فبراير.





ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.



وجاء بعد توجيه الوزير إعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021 بكلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان وصرح مصدر مسئول بإدارة شئون الطلاب بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان لـ«صدى البلد»، بأن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021.





وتشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.





وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 / 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.





وسادت حالة من الاستياء للطلاب بعد التأكيد على إقامة وإعلان جداول الامتحانات حيث علق الطلاب على القرارات فقالت ايمان عصام: "حد عارف هنمتحن إزاى ولا هيقدروا يأمنوا على صحتنا وصحة أهلنا أزاى".





وجاء رأى الطالبة آية خالد ساخرة "طيب مفيش أمل يتاجل تانى الجو ساقعة وكل ما أمسك القلم امسك الروموت وفى مسلسلات كتيره اوى نزله الفترة ديه".





وتساءل الطالب على مجدى، عن وضع الامتحانات التى قد تم عقدها قبل قرارات الحكومة بوقف الدراسة داخل الجامعات وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة منتصف العام الدراسي، حيث قال "طيب الامتحانات اللى كنت امتحنتها ديه هيحصل فيها ايه وهل إعادة مره تانية".





وقال الدكتور عماد ابو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، بخصوص سؤال الطلاب عن الامتحانات التى قد خدوها أن الامتحانات التى عقدت قبل صدور قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مره أخرى، وان الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب وسوف تقوم بإحتسابها واضافتها حين إستكمال الامتحانات





وأشار أبو الدهب ، إلى أن علي الطلاب استغلالها الفترة الحالية لمراجعة المقررات الدراسية مرة أخرى والاستعداد للاختبارات، وان المنصات التعليمية يتواجد عليها جميع المحاضرات التى قد أقيمت هذا العام ويجب على الطلاب استغلال هذه المنصات.



