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تعليم

ننشر ضوابط تغيير التخصص الدراسي لطلاب مدارس التعليم الفني

الأحد 24/يناير/2021 - 09:26 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إمكانية تغيير التخصص الدراسي في المرحلة الثانوية  لطلاب التعليم الفني .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ان هذا التغيير لا يتم إلا بناءا على عدة ضوابط ، أبرزها أنه يمكن لمن أمضى عامًا دراسيًا واحدًا التحويل من تخصص لآخر ، ويشمل التحويل نوعيات التعليم "صناعى وتجارى وزراعى وفندقى"


وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن التحويل لمن يدرس في مدارس التعليم الفنى الرسمية أو الخاصة ، ويتم التحويل فى العام التالى إلى الصف الأول ، ويلتحق الطالب بعد تحويله إلى الصف الأول الثانوى وليس الصف الثاني الثانوي ، و يجب أن يكون مجموع درجاته في الإعدادية يسمح بالقبول في تخصص أخر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيحتسب العام الذي أمضاه الطالب بأولى ثانوي المحول منه مدة بقاء بنفس الصف ، ولابد من عدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال ، و يشترط أن يكون الطلبة المقيدين بالمدرسة بكل نوعية على نظام العمل وفق المسموح به

وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم أنه فى حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعيات مختلفة
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