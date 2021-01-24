ننشر ضوابط تغيير التخصص الدراسي لطلاب مدارس التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إمكانية تغيير التخصص الدراسي في المرحلة الثانوية لطلاب التعليم الفني .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ان هذا التغيير لا يتم إلا بناءا على عدة ضوابط ، أبرزها أنه يمكن لمن أمضى عامًا دراسيًا واحدًا التحويل من تخصص لآخر ، و يشمل التحويل نوعيات التعليم "صناعى وتجارى وزراعى وفندقى"





اقرأ ايضا | كروت ذكية ومشروع هوية رقمية.. مفاجآت سارة من التعليم خلال الـ 5 سنوات القادمة





وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن التحويل لمن يدرس في مدارس التعليم الفنى الرسمية أو الخاصة ، و يتم التحويل فى العام التالى إلى الصف الأول ، ويلتحق الطالب بعد تحويله إلى الصف الأول الثانوى وليس الصف الثاني الثانوي ، و يجب أن يكون مجموع درجاته في الإعدادية يسمح بالقبول في تخصص أخر





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيحتسب العام الذي أمضاه الطالب بأولى ثانوي المحول منه مدة بقاء بنفس الصف ، ولابد من عدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال ، و يشترط أن يكون الطلبة المقيدين بالمدرسة بكل نوعية على نظام العمل وفق المسموح به





وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم أنه فى حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعيات مختلفة