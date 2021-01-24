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ساحة رأي

نهى حمدي تكتب: لإطلالة شبابية دائمة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:43 م
صدى البلد
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ليس اختيار كل ما هو جديد في عالم الموضة والأزياء هو ما سيجعلك مختلفة وأصغر من عمرك الحقيقي، فاختيار الموديل المناسب لشكل جسمى ويخفى عيوبه وأيضا الألوان الزاهية المناسبة للون بشرتك والابتعاد عن اللون الأسود المفضل للمرأة العربية هو الحل الامثل لمظهر شبابى وراق. وأيضا يفضل عدم ارتداء ملابس الفورمال إلا في أماكن العمل والموتمرات.

وعند تنسيق الاسكارف مع الحذاء وحقيبة اليد لا يفضل أبدا أن يكونوا نفس اللون فعلى الأقل حقيبة يد بتصميم واللون مختلف عنهم ويفضل عند تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات لا ترتدى طقما كاملًا بتصميم واحد لانه يعطى انطباعًا تقليديًا وعمرا اكبر من عمرك.

لا تعتمدى على استايل واحد فقط فيجب التنوع والتغيير وحاولى دائما المزج بين قطع الملابس السادة مع المخطط أو الكاروه، إضافة لاسكارف من الشيفون أو الحرير بالألوان النيود يزيد من أناقتك وثقتك بنفسك.

عند اختيار قطع عديدة من الجينز نراعى عدم الاسراف حتى لا نفقد الجاذبية والنضج اى اختاري قطع الجينز ذات اللون الواحد وغير ممزقة ولا بها رسومات.

من الصعب ارتداء كعب عالٍ في كل الأوقات ممكن استبداله بكعب متوسط ولكن بألوان زاهية.

وأخيرا لكل سن جماله ومتطلباته، فاختارى من الموضة ما هو ملائم لطبيعة عملك وشخصيتك لتشعرى بالراحة والأناقة فى نفس الوقت.
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