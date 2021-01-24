نهى حمدي تكتب: لإطلالة شبابية دائمة

ليس اختيار كل ما هو جديد في عالم الموضة والأزياء هو ما سيجعلك مختلفة وأصغر من عمرك الحقيقي، فاختيار الموديل المناسب لشكل جسمى ويخفى عيوبه وأيضا الألوان الزاهية المناسبة للون بشرتك والابتعاد عن اللون الأسود المفضل للمرأة العربية هو الحل الامثل لمظهر شبابى وراق. وأيضا يفضل عدم ارتداء ملابس الفورمال إلا في أماكن العمل والموتمرات.





وعند تنسيق الاسكارف مع الحذاء وحقيبة اليد لا يفضل أبدا أن يكونوا نفس اللون فعلى الأقل حقيبة يد بتصميم واللون مختلف عنهم ويفضل عند تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات لا ترتدى طقما كاملًا بتصميم واحد لانه يعطى انطباعًا تقليديًا وعمرا اكبر من عمرك.



