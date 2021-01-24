محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة .





جاء نصها " يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة، متوجهًا للمولي عز وجل بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.





وفي ذات السياق بعث المحافظ برقية تهنئة لدولة رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ، وزير التنمية المحلية ، رئيس مجلس النواب ووكيليه ، رئيس مجلس الشيوخ ووكيليه، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، مدير أمن الغربية، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوسط الدلتا وعدد من القيادات الأمنية.



