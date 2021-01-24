خيرى رمضان معلقا على مباراة مصر وسلوفينيا: "الأحمر كان ناقص ياخد مطوة فى رقبته"

علق الإعلامى خيرى رمضان على مباراة كرة اليد اليوم بين فريقى مصر وسلوفينيا، قائلا « رغم فارق الأجسام والعضلات بين لاعبى فريقى مصر وسلوفينيا ، إلا أننا نجحنا فى الصعود مع فريق قوى وعنيد وصعب، لاعبو المنتخب السلوفيني "قطعوا تيشيرتات المنتخب المصرى وأحمد الأحمر اتعور فى شفته وكان ناقص ياخد مطوة فى رقبته"، ومع ذلك صعدنا للدور الـ 8، وأصبحنا من الثمانية العظام، وسنقابل إحدى فرق والدنمارك وكرواتيا والأرجنتين وقطر، وأتمنى نواجه قطر».





وأضاف « رمضان » خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن محمد صلاح اليوم أمام مانشستر يونايتد أحرز هدفى ليفربول، إلا أن الفريق خسر بنتيجة 3 مقابل هدفين، ومحمد صلاح "هيعمل ايه تانى" أحرز هدفين واجتهد.





كما داعب خيرى رمضان، زميلته الإعلامية كريمة عوض، التى قالت خطأ، «صلاح أحرز هدفين من 3 أهداف، وقال لها خيرى رمضان، «ازاى جاب 2 من 3.. ياريت ماتتكلميش فى الكورة»، لترد عليه كريمة عوض، «أنا بحاول اجتهد فقط».