دخل في غيبوبة.. اعتداء وحشي على صبي من قبل عصابة مجهولة بشوارع باريس.. فيديو

دخل تلميذ في غيبوبة بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مهاجمين مجهولين في قلب باريس الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير الاعتداء العنيف بكاميرا مراقبة تظهر العصابة وهم يحيطون بالصبي الأوكراني يوري خروتشينيك ويضربونه حتى فقد وعيه.

وقع الحادث ، الذي يعتقد أنه يشمل ما يصل إلى 10 شبان ، بالقرب من برج إيفل ومركز التسوق Beaugrenelle في الساعة 6.30 مساءً في باريس يوم 15 يناير.

كان يوري مع أصدقائه عندما وقع الهجوم وكان الشاب هو الوحيد الذي لم يتمكن من الفرار.

كان محاطًا بمجموعة من المهاجمين الذين ورد أنهم كانوا يستخدمون قضبانًا معدنية وسكاكين ، مما تسبب في إصابته بثقب في الجمجمة وكسور في الذراع والأضلاع وطعنات متفرقة بنحاء جسده وإصابات في العين.