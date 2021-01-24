عاطف الشبراوي يكشف تفاصيل برنامج فرصة





وأوضح، الشبراوى، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن برنامج "فرصة" يقوم على 3 محاور، أن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة لكفالة كلا من الفئات بشكل مختلف ومنهجية تتبع برنامج الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، ويتم استهداف المحافظات والفئات عبر قاعدة بيانات بها 30 مليون مواطن.





وأشار مستشار وزيرة التضامن، أن عدد المكفولين في البرنامج 3.9 مليون أسرة، أي ما يعادل 15 مليون مواطن، لافتا الي ان منهم 40% في سن العمل وقادرين على العمل، ليس لديهم أي سبب يمنع إلا قلة الإمكانيات والموارد.





وتابع: الوزارة تعمل حاليا من خلال برنامج فرصة الي تمكين الأشخاص القادرة على العمل ليكونوا أصحاب عمل من خلال ادراجهم في سلاسل القيمة.

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن ومسئول برنامج "فرصة"، أن البرنامج استكمالا لبرامج الحماية الإجتماعية.