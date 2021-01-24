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أول تعليق من الاتحاد المصري لكرة اليد بعد التأهل.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 09:57 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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محمد القاضي
قال المهندس هشام نصر، رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، إن منتخب مصر أصبح بين الثمانية الكبار في كأس العالم لكرة اليد، بعد تعادله مع سلوفينيا، التي حضرها رئيس الوزراء.

وأضاف "نصر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، ببرنامج "رأي عام"، أن المباراة كان بها ضغط عصبي رهيب على اللاعبين المصريين، لأنهم حاملين مسؤولية اسعاد الجماهير المصرية.

وأشار إلي أن أن لاعيبة المنتخب المصري كانوا مضغوطين جدت، لكن الحمد لله استطاعوا التماسك في الشوط الثاني وأنهم يحققوا المكسب، موضحا أن مصر ضمن أعظم 8 فرق في العالم لكرة اليد، لافتًا إلى أن المنتخب يسير خطوة بخطوة ولن يقصر في أداءه في الملعب.

ولفت رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاعب كرة يد سابق ويشعر بشوط كل كرة، والحمد لله كان وشه حلو علينا.

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