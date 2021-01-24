مايا مرسي: مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في التوعية ضد كورونا

قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الأمم المتحدة صنفت مصر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة من عدوي فيروس كورونا، وفي مقدمتها مراعاة المرأة الحامل في فترة انتشار فيروس كورونا من خلال الحصول على إجازة أو العمل من المنزل.



وأضافت "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "مصر صرفت وسائل تنظيم الاسرة وألبان الاطفال بالمنازل في فترة أزمة كورونا، فضلا عن صرف إعانات ل 40 % من السيدات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة.



ونوهت إلى أن صندوق تحيا مصر أطلق القافلات الانسانية وأيضا زيادة التوعية تجاة التحرش والأغتصاب الإلكتروني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ضمت أكثر من 160 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة.



ولفتت إلى أن المجلس قام بتقديم العديد من برامج الدعم النفسى للمصابات بفيروس كورونا .