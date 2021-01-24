تدشين قناة على اليوتيوب لدمج الطلاب في المشروع القومي لمحو الأمية بعين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس أنه في إطار حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم لطلابها وتسهيلًا لمهمتهم القومية في القضاء على الأمية.





وأضاف السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد ان مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس دشن قناة على اليوتيوب لدمج الطلاب في المشروع القومي لمحو الأمية ويمكن للطلاب متابعة القناة من خلال هذا اللينك اضغط هنا





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وأشار مدير مركز تعليم الكبار الي ان القناة سوف تبث كل ما يتعلق بالمشروع من حيث:





١. إجراءات فتح فصول محو الأمية، وكيفية جذب الأميين للتعلم.





٢. الحوافز التي تقدمها الجامعة وهيئة تعليم الكبار للطلاب المشاركين في المشروع.





٣. عناوين وأرقام تليفونات إدارات هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية.





٤. الإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب الخاصة بالمشروع.





٥. دورة إعداد معلم الكبار لتأهيل الطلاب للتدريس للأميين؛ حيث تتناول الدورة بالصوت والصورة كيفية جذب الأميين للتعلم، بالإضافة إلى طرق وأساليب تعليم الأميين القراءة والكتابة والحساب.







