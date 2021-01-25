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برلمان

بعد تصريحات الحكومة.. برلماني: تطعيم الأطقم الطبية أمن قومي.. ولقاح كورونا أثبت فاعليته

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:02 ص
لقاح كورونا - ارشفية
لقاح كورونا - ارشفية
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القسم السياسي
ثمن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، جهود وزارة الصحة والسكان في توفير لقاحات كورونا للأطقم الطبية ووضعها في المرتبة الأولى للحصول على اللقاح، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تعد من أكثر الفئات عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح "إدريس"، في تصريح لـ" صدى البلد"، أن مصر من أوائل الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية مع كل دول العالم لاستخراج هذا اللقاح، لافتًا إلى أن تصريحات وزارة الصحة اليوم بشأن فاعلية اللقاح في القضاء على أعراض كورونا يؤكد مدى ايجابيته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل بكل جهده للتخلص من هذا الفيروس اللعين على حد وصفه، مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تعود الحياة إلى ما كانت عليها بعد توزيع اللقاح على كافة المواطنين وفق الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.

وتابع: "نأمل أن نتجاوز هذه الفترة دون خسائر أو زيادة في أعداد الإصابات مرة أخرى، منوهًا إلى أن احصائيات وزارة الصحة تؤكد انخفاض الأعداد تدريجيا.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن الأطقم الطبية مدعوه لتلقي لقاح كورنا من القاهرة إلى أسوان، موضحة أن أجهزة التبريد تكفي لاستيعاب 140 مليون جرعة، وهناك مراكز لقاحات بكل محافظة.

وأوضحت أن كل الأطقم الطبية ستأخذ تلقيح كورونا مجانًا بالتدريج حسب الأولويات، حتي لو لم يعمل بخطوط مواجهة كورونا.

واضافت وزيرة الصحة، "يوجد مخاطبات رسميه من رئيس مبادرة جافي التابعه لمنظمة الصحة العالمية، ووعدت بمزيد من التطعيمات للاطقم الطبيه"، مؤكدة أن موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا، مربوط بالتنسيق مع تكافل وكرامه لتحديد حاله المواطن الاجتماعية والمادية".
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