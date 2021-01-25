برلمانية: الدولة حريصة على توفير لقاح كورونا لكل المواطنين

أثنت النائبة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خطتها لتوزيع اللقاح بما يتلائم مع هذه التوجيهات التي أصدرها الرئيس.





وقالت " الألفي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات وزيرة الصحة اليوم بشأن حجز مصر لأكثر من 100 مليون جرعه من لقاح فيروس كورونا من عده شركات، علاوة على منظمة الصحة العالمية يؤكد حرص الدولة على توفير اللقاح بكميات هائلة لكافة المواطنين، مشيرة إلى أن خلال فترة وجيزة سوف يتوفر اللقاح لكافة المواطنين.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة والسكان دشنت عبر موقعها الإلكتروني رابط يتم من خلاله تسجيل البيانات لمن يرغب من المواطنين أن يأخذ اللقاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشير إلى تنظيم عملية توزيع اللقاح بين المواطنين دون تدخل من الوزارة في ذلك.





يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية مدعوة لتلقي لقاح كورنا من القاهرة إلى أسوان، موضحة أن أجهزة التبريد تكفي 140 مليون جرعة، ومراكز لقاحات بكل محافظة.





وأضافت أن كل الأطقم الطبية ستأخذ تلقيح كورونا مجانًا بالتدريج حسب الأولويات، حتي لو لم يعمل بمخطوط مواجهة كورونا.



