ابتليت هى وابنتها بالسرطان.. عبير تطوعت لمساعدة مصابي كورونا.. صور وفيديو

بإرادة وهمة عاليتين قررت سيدة في الثلاثين من عمرها تحويل معاناتها مع مرض السرطان الى عمل تطوعى تساعد به كل مريض خاصة مرضي فيروس كورونا.





"عبير بسيم" أو "أم إياد" فى العقد الثالث من عمرها ، مقيمة بمركز إسنا محافظة الأقصر، متزوجة ولديها طفلان ولد وبنت فبعد ولادة اول طفل لها بفترة اكتشفت بانها تعانى من مرض السرطان وبدات رحلتها فى العلاج ثم ابتلاها الله عز وجل بمرض ابنتها ايضا بالسرطان وهى لم تكمل عامها الأول.





وتقول "عبير" الحمد الله على كل شئ وانى راضية بقضاء الله ولكن بعد أن ابتلانى الله عز وجل بالمرض انا وابنتى قررت ان اكرس حياتى كلها لمساعدة المرضي فتطوعت فى مبادرة شباب اسنا لعلاج مصابي مرضي فيروس كورونا فى المنازل، وذلك عن طريق تقديم الإسعافات الأولية لهم من اكسجين وتركيب محاليل طبية واعطائهم حقن فى الوريد أو العضل.

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وأكدت "عبير" أن الخوف لم يعرف قلبها حينما رفض اهلها فكرة تتطوعها لمساعدة مرضي كورونا خوفا من ان تصاب بالعدوى وهى مريضة مشيرة بانها لم تتردد يوما فى مساعدة المرضي قائلة" لو احنا كلنا خوفنا مين ح علاجنا".



