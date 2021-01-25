ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ابتليت هى وابنتها بالسرطان.. عبير تطوعت لمساعدة مصابي كورونا.. صور وفيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:02 ص
عبير ابتليت هي وابنتها
عبير ابتليت هي وابنتها بالسرطان.. فتطوعت لمساعدة المصابين
Advertisements
شمس يونس
بإرادة وهمة عاليتين قررت سيدة في الثلاثين من عمرها تحويل معاناتها مع مرض السرطان الى عمل تطوعى تساعد به كل مريض خاصة مرضي فيروس كورونا.

"عبير بسيم" أو "أم إياد" فى العقد الثالث من عمرها ، مقيمة بمركز إسنا محافظة الأقصر، متزوجة ولديها طفلان ولد وبنت فبعد ولادة اول طفل لها بفترة اكتشفت بانها تعانى من مرض السرطان وبدات رحلتها فى العلاج ثم ابتلاها الله عز وجل بمرض ابنتها ايضا بالسرطان وهى لم تكمل عامها الأول.

وتقول "عبير" الحمد الله على كل شئ وانى راضية بقضاء الله ولكن بعد أن ابتلانى الله عز وجل بالمرض انا وابنتى قررت ان اكرس حياتى كلها لمساعدة المرضي فتطوعت فى مبادرة شباب اسنا لعلاج مصابي مرضي فيروس كورونا فى المنازل، وذلك عن طريق تقديم الإسعافات الأولية لهم من اكسجين وتركيب محاليل طبية واعطائهم حقن فى الوريد أو العضل.
وأكدت "عبير" أن الخوف لم يعرف قلبها حينما رفض اهلها فكرة تتطوعها لمساعدة مرضي كورونا خوفا من ان تصاب بالعدوى وهى مريضة مشيرة بانها لم تتردد يوما فى  مساعدة المرضي قائلة" لو احنا كلنا خوفنا مين ح علاجنا".

وأضافت "عبير" أنها أيضا تشارك في مبادرة "مطبخ الناس لكل الناس" لإطعام الأسر الفقيرة و المصابين فى العزل المنزلي وذلك بالتعاون مع عدد من الشباب منهم زينب خضري وعمرو حمادة والشيخ حجاج محمد.
ابتليت هى وابنتها بالسرطان.. عبير تطوعت لمساعدة مصابي كورونا.. صور وفيديو
ابتليت هى وابنتها بالسرطان.. عبير تطوعت لمساعدة مصابي كورونا.. صور وفيديو
ابتليت هى وابنتها بالسرطان.. عبير تطوعت لمساعدة مصابي كورونا.. صور وفيديو
ابتليت هى وابنتها بالسرطان.. عبير تطوعت لمساعدة مصابي كورونا.. صور وفيديو
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور