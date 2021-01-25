عن قرب توفيره بالمستشفيات.. برلماني: توزيع لقاح كورونا يتم وفقا لبرامج الحماية الاجتماعية

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في تنظيم عملية التطعيم الخاصة بلقاح كورونا الذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، على بدء توزيعه بالمنافذ المخصصة، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم على عدة مراحل وفقًا لخطة زمنية محددة.





وأفاد " محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حملة التطعيم تتم من خلال توفير اللقاح للكوادر الطبية أولًا، والحالات المزمنة، والحالات المصابة وكبار السن، وذلك وفقًا لطبيعة الحالة، لافتًا إلى أن توزيع اللقاح يتم وفق برامج الحماية الاجتماعية.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا الذى دشنتها وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكترونى مرتبط بالتنسيق مع حملة تكافل وكرامه التي تدعم الدولة من خلالها الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن هذا الموقع يقوم بتحديد حاله المواطن الاجتماعية والمادية قبل توزيع اللقاح.









وتابع:" ربط موقع تسجيل اللقاح بحملة تكافل وكرامة يؤكد حرص الدولة على دعم الأسر الأكثر احتياجا صحيا وماديا".





يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية مدعوه لتلقي لقاح كورنا من القاهرة إلى أسوان، موضحة أن أجهزة التبريد تكفي 140 مليون جرعة، ومراكز لقاحات بكل محافظة.









وأضافت أن كل الأطقم الطبية ستأخذ تلقيح كورونا مجانًا بالتدريج حسب الأولويات، حتي لو لم يعمل بمخطوط مواجهة كورونا.







