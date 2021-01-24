بسبب كورونا.. مجدي يوسف: لا يسمح للمواطنين في بلجيكا بالخروج والدخول

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، إن أوروبا تعاني من دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا لمختلف أراضي أوروبا.





وتابع يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة في توفير لقاح كورونا".





ونوه مجدي يوسف إلى أن أبرز السلالات الجديدة التى غزت أوروبا، هي الفرنسية والجنوب أفريقية والإنجليزية، إضافة إلى السلالة الأصلية، مؤكدا أن التخوف الأكبر من السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.





وأكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسل، أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي سوف تتعاقد على اللقاح التي تقرره بمفردها.



