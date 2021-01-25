مصر تحجز 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.. نواب: تطعيم الأطقم الطبية أمن قومي.. وتوزيع اللقاح يتم وفقا لبرامج الحماية الاجتماعية

- أحمد إدريس: تطعيم الأطقم الطبية أمن قومي.. ولقاح كورونا أثبت فاعليته

- عبلة الألفي: السيسي وعد وأوفى ووفر اللقاح للفئات المستحقة

- عبد الفتاح محمد: توزيع لقاح كورونا يتم وفقا لبرامج الحماية الاجتماعية









قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية مدعوة لتلقي لقاح كورونا من القاهرة إلى أسوان، موضحة أن أجهزة التبريد تكفي لاستيعاب 140 مليون جرعة، وهناك مراكز لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح بكل محافظة.





وأضافت أن كل الأطقم الطبية ستحصل على تطعيم كورونا مجانًا بالتدريج حسب الأولويات، وحتي لو كان لا يعمل بخطوط مواجهة كورونا.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن الموقع المخصص لتحديد الفئات التي ستتلقي اللقاح مجانا مرتبط بتكافل وكرامة ليحدد هذه الاولويات إلكترونيا، قائلة: "حاجزين اكثر من 100 مليون جرعه من لقاح فيروس كورونا لمصر، من عدة شركات وبالإضافة الي منظمة الصحة العالمية".





من هذا المنطلق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية، مشيرين إلى أن توزيع اللقاح يتم وفق برامج الحماية الاجتماعية .





في هذا السياق، ثمن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الصحة والسكان في توفير لقاحات كورونا للأطقم الطبية في المرتبة الأولى، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تعد من أكثر الفئات عرضه للإصابة بفيروس كورونا .





وأوضح "إدريس"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن مصر من أولى الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية مع كل دول العالم لاستخراج هذا اللقاح، لافتًا إلى أن تصريحات وزارة الصحة اليوم بشأن فاعلية اللقاح في القضاء على أعراض كورونا يؤكد مدى ايجابيته.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل بكل جهده للتخلص من هذا الفيروس اللعين على حد وصفه، مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تعود الحياة إلى ما كانت عليها بعد توزيع اللقاح على كافة المواطنين وفق الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان.





وتابع:" نأمل أن نتجوز هذه الفترة دون خسائر أو زيادة في أعداد الإصابات مرة أخرى، منوهًا على أن احصائيات وزارة الصحة تؤكد انخفاض الأعداد تدريجيا ".





من جانبها، أكدت النائبة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خطتها لتوزيع اللقاح بما يتلائم مع هذه التوجيهات التي أصدرها الرئيس.





وقالت " الألفي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات وزيرة الصحة اليوم بشأن حجز مصر لأكثر من 100 مليون جرعه من لقاح فيروس كورونا من عده شركات، علاوة على منظمة الصحة العالمية يؤكد حرص الدولة على توفير اللقاح بكميات هائلة لكافة المواطنين، مشيرة إلى أن خلال فترة وجيزة سوف يتوفر اللقاح لكافة المواطنين .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة والسكان دشنت عبر موقعها الإلكتروني رابط يتم من خلاله تسجيل البيانات لمن يرغب من المواطنين أن يأخذ اللقاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشير إلى تنظيم عملية توزيع اللقاح بين المواطنين دون تدخل من الوزارة في ذلك.





بدوره، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في تنظيم عملية التطعيم الخاصة بلقاح كورونا الذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، على بدء توزيعه بالمنافذ المخصصة، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم على عدة مراحل وفقًا لخطة زمنية محددة.





وأفاد " محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بأن حملة التطعيم تتم من خلال توفير اللقاح للكوادر الطبية أولًا، والحالات المزمنة، والحالات المصابة وكبار السن، وذلك وفقًا لطبيعة الحالة، لافتًا إلى أن توزيع اللقاح يتم وفق برامج الحماية الاجتماعية.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا الذى دشنتها وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكترونى مرتبط بالتنسيق مع حملة تكافل وكرامه التي تدعم الدولة من خلالها الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن هذا الموقع يقوم بتحديد حاله المواطن الاجتماعية والمادية قبل توزيع اللقاح.



